شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
-البصل بـ 18 جنيها.
-الطماطم بـ8.5 جنيه .
-البطاطس بـ 17 جنيها.
-الجزر بـ 12 جنيها .
بطاطا بـ11 جنيها.
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
الكوسة 17 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
-الليمون بـ17 جنيها.
الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها.
-جوافة بـ 25 جنيها.
يوسفي بلدى 12.5. جنيه
-الموز البلدى بـ 16.5 جنيه.
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