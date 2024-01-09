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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من  الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏-البصل بـ 18 جنيها.

 

-الطماطم بـ8.5 جنيه .

 

-البطاطس بـ 17 جنيها.

 

-الجزر بـ 12 جنيها .

 

بطاطا بـ11 جنيها.

 

-الخيار بـ 16 جنيها.

 

-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

الكوسة 17 جنيها.

-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

-الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

 

‏-الليمون بـ17 جنيها.

 

الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها.

 

-جوافة بـ 25 جنيها.

 

يوسفي بلدى 12.5. جنيه 

 

-الموز البلدى بـ 16.5 جنيه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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