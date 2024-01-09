شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة يبدأون امتحاناتهم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير 2024، وتستمر حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم السبت 13 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 14 يناير امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، والثلاثاء 16 يناير امتحان مادتي الرياضيات وICT.

يُذكر أن امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 بمحافظة الجيزة، انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 للصفوف الرابع والخامس الابتدائيين والثاني الإعدادي، وذلك وفقًا للجداول الامتحانية التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

ووفقًا لجداول الامتحانات، يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اليوم الثلاثاء امتحانهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة الدراسات الاجتماعية.