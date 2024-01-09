شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المراقبين بمنع الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
- التأكد من جلوس كل طالب في المكان المخصص له والمدون عليه اسمه ورقم جلوسه .
- التأكد من رقم كراسة الإجابة ومطابقتها لمادة الامتحان قبل توزيعها وتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب .
- مراجعة عدد الأوراق الداخلية لاستمارة الإجابة والتأكد من مطابقتها .
- التأكد من صحة كتابة الطلاب الجميع بياناتهم وأنها في المكان المخصص لها .
- التوقيع على بطاقة البيانات بما يفيد صحتها .
- عدم مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وبعد توفير البديل والتوقيع بدفتر تبديل الملاحظة.
- عدم تمكين الطلاب من الغش أو محاولة الغش ومنع الطلاب من اصطحاب كتب أو أوراق داخل اللجنة.
- لا يجوز الانشغال بأي شيء غير الملاحظة مثل التحدث مع الزملاء أو قراءة الصحف أو غيرها .
- لا يجوز قراءة الأسئلة أو تفسيرها وعند الضرورة يخطر السيد رئيس اللجنة لعمل اللازم.
- حصر الغياب وتسجيله في استمارة الغياب كاملة البيانات وموقع عليها من الملاحظين والمراقب.
- جمع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء زمن الإجابة ومراجعتها والتأكد من سلامتها وعددها وترتيبها وتسليمها للمراقب .
- على الملاحظين الاحتياطيين عدم مغادرة مقر اللجنة والتواجد بالأماكن المخصصة لهم .
- عدم استعمال التليفون المحمول داخل مقار اللجان .
- توفير الجو المناسب للطلاب للحل في هدوء وطمأنينة.
- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بها .
- لا يجوز للملاحظ سحب كراسة الإجابة من الطالب إلا بمخالفة تطار تطابق نص القانون أو القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات وحينئذ عليه القيام باتباع الإجراءات ات القانونية المتبعة .
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