أخبار مصر

التعليم توجه المراقبين بمنع الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المراقبين بمنع الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت المديريات التعليمية، تعليمات وواجبات الملاحظين بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل، حيث تضمنت الضوابط والتعليمات التالى: 

 

- التأكد من جلوس كل طالب في المكان المخصص له والمدون عليه اسمه ورقم جلوسه .

 

- التأكد من رقم كراسة الإجابة ومطابقتها لمادة الامتحان قبل توزيعها وتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب .

 

- مراجعة عدد الأوراق الداخلية لاستمارة الإجابة والتأكد من مطابقتها .

 

- التأكد من صحة كتابة الطلاب الجميع بياناتهم وأنها في المكان المخصص لها .

 

- التوقيع على بطاقة البيانات بما يفيد صحتها .

 

- عدم مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وبعد توفير البديل والتوقيع بدفتر تبديل الملاحظة.

 

- عدم تمكين الطلاب من الغش أو محاولة الغش ومنع الطلاب من اصطحاب كتب أو أوراق داخل اللجنة.

 

- لا يجوز الانشغال بأي شيء غير الملاحظة مثل التحدث مع الزملاء أو قراءة الصحف أو غيرها .

 

 - لا يجوز قراءة الأسئلة أو تفسيرها وعند الضرورة يخطر السيد رئيس اللجنة لعمل اللازم.

 

 - حصر الغياب وتسجيله في استمارة الغياب كاملة البيانات وموقع عليها من الملاحظين والمراقب.

 

 - جمع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء زمن الإجابة ومراجعتها والتأكد من سلامتها وعددها وترتيبها وتسليمها للمراقب .

 

- على  الملاحظين الاحتياطيين عدم مغادرة مقر اللجنة والتواجد بالأماكن المخصصة لهم .

 

- عدم استعمال التليفون المحمول داخل مقار اللجان .

 

- توفير الجو المناسب للطلاب للحل في هدوء وطمأنينة.

 

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بها .

 

 - لا يجوز للملاحظ سحب كراسة الإجابة من الطالب إلا بمخالفة تطار تطابق نص القانون أو القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات وحينئذ عليه القيام باتباع الإجراءات ات القانونية المتبعة .

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements