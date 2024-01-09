شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا تشيد بدور مصر المحورى فى دعم الفلسطينيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الثلاثاء، سعادتها بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة وحضور اول مؤتمر صحفي فيها، معربة عن قلق بلادها من التصعيد الراهن في المنطقة ، محذرة من اتساع رقعة الصراعات ويجب وضع حد للمعاناة الإنسانية، موضحة أن العديد من الأبرياء المدنيين يعانون في غزة.

وأشادت وزيرة خارجية ألمانيا في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري بدور مصر المحوري تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن بلادها ستقف بجانب تل أبيب التي تعرضت لهجوم من حماس التي تسعى للقضاء على إسرائيل - على حد قولها - مؤكدة فى الوقت نفسه رفض بلادها لتعريض المدنيين في غزة للخطر.

وشددت الوزيرة الألمانية، على ضرورة ان تعمل إسرائيل على حماية المدنيين في غزة وعدم تعريض حياتهم للخطر، مؤكدة رفض ألمانيا لأي تصعيد اي استهداف للمدنيين، وضرورة التواصل لهدنة إنسانية يتم من خلالها ادخال المزيد من المساعدات الإنسانية، لافتة إلى برلين رفعت مساعداتها لغزة لـ 211 مليون يورو، مشيدة بالدور المصري المحور في معالجة المصابين وغدخال المساعدات لغزة.