شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة آمنة للتعامل مع تسريب الغاز وعلامات ظهوره والحلول الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشكلة تسريب الغاز تعتبر من أخطر المشاكل التي تحدث داخل المنازل أو المطاعم، وتنتشر في فصل الشتاء، ويؤدي التسرب إلى أعراض جسدية، وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون لدى البشر والحيوانات، ويقدم الخليج 365 معلومات عن كيفية معرفة علامات تسريب الغاز؟ والتصرف معها؟.

ما هي علامات تسريب في الغاز؟

- انتشار رائحة مثل رائحة الكبريت، وهي الأشهر في العلامات التي تشير لوجود تسريب غاز.

- سحابة بيضاء أو سحابة غبار بالقرب من خط الغاز.

- تلف أنبوب الغاز.

- النباتات المنزلية الميتة.

- يتعرض الشخص داخل المنزل إلى علامات جسدية تكشف له وقوع تسريب في الغاز، ومنها صعوبات في التنفس، دوخة، الشعور بالدوار، وأعراض تشبه الأنفلونزا، الصداع، تهيج في العينين والحنجرة، غثيان.

الحل عند تسريب الغاز؟

- التأكد من إخلاء جميع الأشخاص والحيوانات الأليفة من المنزل على الفور.

- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة.

- يفضل عدم إجراء أي مكالمة داخل المنزل.

- لا يجب محاولة إصلاح التسرب أو تشغيل الأضواء أو الأجهزة المنزلية أو إيقاف تشغيلها.

- عدم استخدم الولاعات أو الشموع أو أعواد الثقاب أو مصادر الإشعال الأخرى أو إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.

- من الضروري عدم استخدام مفاتيح الكهرباء تمامًا.

- التعامل بحكمة وهدوء لإنقاذ الموقف.

- إن كانت أنبوبة غاز هي السبب حاول إغلاق المقبض.

- إن استمرت رائحة الغاز يجب الاتصال برقم 129 طوارئ الغاز لعمل اللازم.

ماذا يحدث بعد اكتشاف تسريب الغاز؟

-تحديد مكان التسرب وإصلاحه بشكل آمن.

-تهوية المنزل قبل العودة إلى الداخل.

-التأكد من سلامة جميع المنافذ الخاصة بالغاز سواء داخل أو خارج المنزل.