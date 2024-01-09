شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حرب غزة ترفع عدد وفيات المدنيين جراء العنف المسلح لأكبر عدد منذ 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة أعدتها مجموعة "العمل على العنف المسلح" إنه تم تسجيل عدد أكبر من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الغارات الجوية أو القنابل أو المدفعية خلال عام 2023 مقارنة بأى عام آخر منذ أكثر من عقد بسبب العدد الكبير من الشهداء جراء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت المنظمة إن 33846 من غير المقاتلين قتلوا أو أصيبوا خلال عام 2023، بزيادة قدرها 62% عن العام الماضي، وهو أكبر رقم تم إحصاؤه منذ أن بدأت مسحها السنوي في عام 2010.

وأوضحت الصحيفة أن العدد الإجمالي يتجاوز مستويات الضحايا المسجلة في ذروة الحرب الأهلية السورية والحملة الغربية المبكرة ضد تنظيم داعش، بين عامي 2013 و2017، عندما كان إجمالي القتلى والجرحى يتجاوز 30 ألفًا.

وتستند أرقام المؤسسة إلى تقارير باللغة الإنجليزية عن حوادث العنف المتفجرة العالمية، على الرغم من أنه من المؤكد تقريبًا أن هذا العدد أقل من أعداد القتلى والجرحى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن حسابات وسائل الإعلام لا تسجل جميع القتلى والجرحى، وجزئيًا بسبب التقليل من شأن التقارير الأولية عن الوفيات والإصابات.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة لنفس المنهجية منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تسببها الحوادث على مستوى العالم بين كل عام.

وقال إيان أوفرتون، المدير التنفيذي للمجموعة: "لقد أثبت العام الماضي أنه الأكثر ضرراً على المدنيين بسبب أعمال العنف المتفجرة منذ أن بدأنا مراقبتنا في عام 2010. كما ساهمت الحروب في أوكرانيا والسودان بشكل كبير في المجموع."

وقال أوفرتون إنه منذ 7 أكتوبر ، عندما بدأت إسرائيل الحرب فى غزة كان هناك "ارتفاع هائل" في الحوادث خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع. وأضاف: "لم نعرف كيف يمكن تسجيل كل غارة فردية وجرحى وشهداء فى غزة ".

وقالت المنظمة إن عملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية شكلت 37% من إجمالي الضحايا المدنيين في عام 2023. وفي غزة، حيث لا تستطيع وسائل الإعلام الغربية الوصول إليها، تسجل المنظمة استشهاد 9334 مدنياً وإصابة 3616 آخرين.

وسجلت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين استشهاد 22,835 شخصا في غزة وإصابة 58,416 آخرين منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن حدة الصراع في الشرق الأوسط، الذي تقصف فيه إسرائيل مئات الأهداف يوميا، تعني أن أعداد الشهداء والجرحى المبلغ عنهم في الأراضي الفلسطينية تجاوز القتال الذي دام عاما كاملا في أوكرانيا والذي بلغ 8351.

وبلغ إجمالي عدد الضحايا الناجمة عن أعمال العنف المتفجرة المبلغ عنها عالميًا 46.500 شخص، 73% منهم مسجلون كمدنيين، وهي نسبة ترتفع إلى 90% في المناطق المبنية. وتم الإبلاغ عن مقتل حوالي 15305 شخصًا وإصابة الباقين، أي 18541 شخصًا.

وقال أوفرتون إن كل غارة جوية في غزة تم الإبلاغ فيها عن أضرار مدنية شهدت استشهاد 11.1 مدنيا في المتوسط، وهو أعلى من التقدير السابق وأكثر فتكًا بأربع مرات من العمليات الإسرائيلية السابقة الأكثر عدوانية. وكان في السابق كان أعلى متوسط معادل هو 2.5 حالة وفاة.

بشكل عام، سجلت المجموعة 12,950 ضحية مدنية بسبب أعمال العنف المتفجرة – الوفاة أو الإصابة بسبب الغارات الجوية أو الهجمات المدفعية أو القنابل الأخرى – في غزة خلال عام 2023 بالإضافة إلى 420 آخرين في إسرائيل. ولا يتم احتساب الضحايا من عمليات إطلاق النار والطعن في البيانات.