شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على مطروح وأجواء شديدة البرودة بأغلب الأنحاء ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: كما يسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 9، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.