شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محور الزقازيق السنبلاوين بعد انتهاء تنفيذه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محور الزقازيق - السنبلاوين، والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100 % ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ويبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م وعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبرى و 38 نفق 4 برابخ) .

يربط المحور بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولى الساحلى يساهم فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط والطريق الدولى الساحلى، وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات، بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية .

وفى السياق لفت الوزير إلى أهمية نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد الذي يساهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مرورى هام وكذا المساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية