شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا على أغلب الأنحاء بقيم 4 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى أنه اعتبارا من غدا الأربعاء 10 يناير 2024، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد .

كما يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.