شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4296 طالبا فلسطينيا وإصابة 8059 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت قبل قليل ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 23.210 شهداء و59.167 مصابا.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 126 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أكدت أن عدد من الضحايا لا زال تحت الركام وفى الطرقات وطواقم الإسعاف والدفاع المدنى لا تستطيع الوصول إليهم.