شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الرابع والخامس والسادس الابتدائى للطلبة المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
- بالنسبة لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول، يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.
- وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى للطلبة المصريين في الخارج 2024، يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.
- جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى لأبناؤنا في الخارج 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.
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