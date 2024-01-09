شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الرابع والخامس والسادس الابتدائى للطلبة المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أولياء أمور الطلاب المصريين فى الخارج عن جداول امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول، وتنطلق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول بداية من السبت 13 يناير الجارى، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول الامتحانات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي كالتالى:

- بالنسبة لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول، يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.

- وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى للطلبة المصريين في الخارج 2024، يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.

- جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى لأبناؤنا في الخارج 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.