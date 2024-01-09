شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف بمقتل 9 ضباط وجنود فى معارك غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز 66 من العاملين بالمجال الصحي في غزة، محذرة من الانهيار السريع للغاية بالنظام الصحى في القطاع.

وأعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء و59.167 مصابا.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 126 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.