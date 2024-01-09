شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن السد العالى فى الذكرى 64 لوضع حجر الأساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى 64 لوضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوضع حجر أساس السد العالى عام 1960 الذى تم بناؤه بمساعدة الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت بعد رفض البنك الدولى تمويل.



وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن السد العالى وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن السد العالى 1- وضع حجر أساسه الرئيس جمال عبدالناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى فى 1960.

2- اكتمل بناؤه عام 1968.

3- تم افتتاحه رسميا عام 1971.

4 قدرت تكلفته بنحو مليار دولار ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتى.

5- حمى مصر من مخاطر الفيضان وساعد فى التحكم بتدفق المياه.

6- ساهم فى توليد الطاقة الكهرومائية لانارة مدن وقرى مصر

7- كونت خلفه أكبر بحيرة صناعية فى العالم بطول بسعة تخزينية 162 مليار متر مكعب.

8- يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا.

9- يمر خلال السد تدفق مائى يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء فى الثانية الواحدة.

10 ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر.

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