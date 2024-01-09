شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن السد العالى فى الذكرى 64 لوضع حجر الأساس والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن السد العالى
1- وضع حجر أساسه الرئيس جمال عبدالناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى فى 1960.
2- اكتمل بناؤه عام 1968.
3- تم افتتاحه رسميا عام 1971.
4 قدرت تكلفته بنحو مليار دولار ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتى.
5- حمى مصر من مخاطر الفيضان وساعد فى التحكم بتدفق المياه.
6- ساهم فى توليد الطاقة الكهرومائية لانارة مدن وقرى مصر
7- كونت خلفه أكبر بحيرة صناعية فى العالم بطول بسعة تخزينية 162 مليار متر مكعب.
8- يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا.
9- يمر خلال السد تدفق مائى يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء فى الثانية الواحدة.
10 ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر.
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