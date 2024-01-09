شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رياح مثيرة للرمال على مطروح وأجواء شديدة البرودة بأغلب الأنحاء ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تقرير الأرصاد عن حالة الجو حيث تسود أجواء شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. فيما سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر تسجل 3290 جنيها للجرام عيار 21، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للحرب في غزة.

وإلى أهم الأخبار

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على مطروح وأجواء شديدة البرودة بأغلب الأنحاء ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: كما يسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وزير الخارجية يدعو لتفعيل حل الدولتين ووضع حد لتجاوزات المستوطنين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، أن ألمانيا تضطلع بدور في إطار الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون هناك تعاونا بين البلدين لتفعيل حل الدولتين ووضع الأطر المناسبة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، موضحا أن مصر والمانيا لديهما القدرة المشتركة تعزز فكرة التعاون المشترك لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة تحقيق الاستقرار في غزة والضفة الغربية والتعامل مع قضية الأسرى والاحتجاجات الإنسانية في غزة ووضع حد لتجاوز المستوطنين.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر تسجل 3290 جنيها للجرام عيار 21

ننشر أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء ، وسجل سعر الذهب 3290 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3760 جنيها

عيار 21 يسجل 3290 جنيها.

عيار 18 يسجل 2820 جنيها.

عيار 14 يسجل 2193 جنيها.

الجنيه الذهب 26320 جنيها.

فصائل فلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيمي بلاطة وعسكر

أعلنت فصائل فلسطينية، خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي بلاطة وعسكر بالرصاص والعبوات الناسفة.

وزارة التعليم تكشف تفاصيل عقد لجنة خاصة للطلاب المرضى بالثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تخصيص لجنة لأى طالب مريض بالثانوية العامة يتم إذا كانت الحالة الصحية للطالب تمنعه عن حضور الامتحانات فى المدارس، مضيفة أنه يتم تقديم مستندات إلى الإدارة التعليمية التابع لها لإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي في الوزارة للنظر في الحالة

وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يقوى المناعة ويحمى من الإصابة بالمرض

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا يقوى المناعة ويحمى من الإصابة بالمرض، مشيرة إلى توفره فى جميع الصيدليات وفروع المصل واللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات الأنفلونزا تحمى من فيروسات الأنفلونزا، وهي عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة في الذراع، متابعة: ينشط المصل الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقي التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

انطلاق امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام.. الخميس

تنطلق الخميس المقبل 11 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى المدارس حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن الامتحان يعقد على مستوى كل إدارة بأسئلة تم وضعها من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفة الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على أن الأسئلة ستكون بنسبة 85% اختيارية و15% مقالية.

الصناعة التحويلية والأنشطة العقارية تتصدر استثمارات القطاع الخاص.. تفاصيل

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أهمية الصناعة التحويلية غير البترولية والأنشطة العقارية واستخراجات الغاز الطبيعي وأنشطة الزراعة والنقل والتخزين والاتصالات والتشييد والبناء والمطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والتي تستحوذ في مجموعها على ما يُعادل 479.2 مليار جنيه، أي بما يناهز 80% من جملة استثمارات القطاع الخاص التي تقدر بنحو 600 مليار جنية العام الجاري 2023/2024.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم "طولكرم" بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم "طولكرم" من مداخله كافة، وتحديدًا شارع مُستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع المقاطعة، وشارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به، ودفعت بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمخيم.

48 ساعة على إعلان نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا 2024 ميلادياً

48 ساعة و تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب يوم الخميس الموافق 29 جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، الموافق 11 يناير الجارى.

ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 2024/1/11 (يوم الرؤية واستطلاع الهلال).

معدل استهلاك السولار ينخفض إلى مليون و179 ألف طن سبتمبر الماضى

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الاستهلاك المحلى من السولار سجل تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستهلاك نحو مليون و179 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي "مبدئى"، انخفاضا من مليون و234 ألف طن في شهر سبتمبر من عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 55 ألف طن.