شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة قتلى جيش الاحتلال ترتفع لـ 514 بينهم 180 منذ بدء العملية البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع حصيلة الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 514 بينهم 180 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وثمنت حنان جرار سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا، خطوة بريتوريا غير المسبوقة في رفع دعوى ضد جرائم الاحـتلال بقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الوثيقة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، تتناول توافر النية لدى إسرائيل لارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

أضافت في لقاء مع "القاهرة الإخبارية"، دعوى بريتوريا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تشمل جميع جرائم الإبادة بشتى أنواعها، ومؤكدة أن تصريحات حكومة الاحتلال المتطرفة تشكل أركانا أساسية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جرائمه بقطاع غزة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز 66 من العاملين بالمجال الصحي في غزة، محذرة من الانهيار السريع للغاية للنظام الصحى في القطاع.

ةأعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت قبل قليل ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء و59.167 مصابا.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 126 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكدت أن عدد من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.