شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أعمال بناء مخالف بشارع مصدق فى الدقى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حي الدقي حملاته للتصدى لمخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، رصد الحي أعمال بناء مخالف في العقار رقم 39 بشارع مصدق، عبارة عن محاولة لاستكمال غرف الخدمات أعلى سطح العقار بمخالفة قانون البناء 119 لسنه 2008.

وفور رصد المخالفة، أصدر الحي قرارًا بإزالة الأعمال المخالفة، وتم تنفيذه في الحال تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي؛ لتحقيق الردع العام والانضباط.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.



إزالة أعمال بناء مخالف بشارع مصدق فى الدقى