شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالى والشباب والرياضة يتفقدان ملاعب نادى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية لملاعب نادى جامعة حلوان وشهدا مباريات لكرة السلة والمصارعة بين طلاب جامعة حلوان.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح نادى جامعة حلوان بحضور قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ،أننا اليوم بصدد الاحتفال بافتتاح نادي جامعة حلوان وتنظيم عدد من الأنشطة الطلابية وكذلك توقيع برتوكولات تعاون، موجهًا الشكر للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما بذلوه من جهد في العديد من الأنشطة الطلابية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد على هامش افتتاح نادى جامعة حلوان ، المنعقد الآن بمقر الصالة المغطاة بالجامعة، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لفوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية في دورته (2023 -2027) خلال الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت العام الماضي في جنوب افريقيا.

وهنأ وزير التعليم العالى الشكر إلى الدكتور السيد قنديل للمجهود المبذول في تنظيم هذا الحدث وما يبذله في تشجيع الأنشطة المختلف بالجامعة.

واستعرض وزير التعليم العالى، بعض الاحصائيات لما أحرزته الجامعات المصرية في ملف الانشطة الرياضية، فقد وصل إجمالي عدد البطولات والفعاليات الرياضية التي تقام بالجامعات المصرية إلى 100 بطولة وفعالية بمشاركة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي.