شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد مناطق الألف مسكن وجول جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس وشارع جول جمال بمنطقة عين شمس لمتابعة المنطقة بعد نقل موقف الميكروباصات الى الموقف النموذجي والتى نفذته الشركة الوطنية للطرق ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة، رافقه خلال الجولة رئيس حى عين شمس .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الإنتهاء من نقل موقف ميكروباص منطقة الألف مسكن بالنزهة وموقف ميكروباص شارع جول جمال بعين شمس الى الموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بالألف مسكن والذى تم تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق، مشيرا إلى أنه موقف نموذجى مكون من ثلاث طوابق ويسع لحوالى ثلاثة آلاف سيارة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن ذلك يأتى فى إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس، وأنه الموقف الجديد خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور بشارع جول جمال ومنطقة الألف مسكن.