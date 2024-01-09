شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهام رئيسية لوحدة الاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة البيئة عدد من الخطوات الهامة من أجل عزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، واطلقت وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي تابعة للوزارة بداية عام 2023، ونظمت اول مؤتمر لعرض فرص الاستثمار فى مجال البيئة فى مصر، كما أطلقت منصة خاصة لطرح هذه الفرص ، بما يتوافق مع المهام الرئيسية لوحدة الاستثمار البيئى والمناخي التى تسعى لدعم المشروعات الخضراء فى مصر.





خلال هذا التقرير نرصد أبرز المهام لهذه الوحدة وفلسفة عملها1- تعكس وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزارة البيئة مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام، والاستثمارات الخضراء بشكل خاص كما تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.

2- تعمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخي على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول فى مجال الاستثمار البيئي.

3-: تسعى أيضا وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، إلى التشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية، من أجل خلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، إضافة إلى أنهت تبحث عن الفرص الاستثمارية، خاصة في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها.

4- وحدة الاستثمار البيئى والمناخي تعمل على مواجهة الصعوبات والتحديات، ثم يتم تحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.