شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان "جنوب" و"العمرانية" بأول يوم لامتحانات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 (الترم الأول)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شملت جولة مدير المديرية، لجان مدرستي هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء الابتدائية، التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد فايز، بالإضافة إلى مدرستي أبو الهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة عبد المقصود السعيد.

وقد أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وخلال متابعته، شدد مدير المديرية على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية، كما تحاور مع الطلاب عن مستوى الامتحان، وتفقد الكنترولات داخل اللجان.



طلاب النقل يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول



مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان إدارتى جنوب الجيزة والعمرانية فى اليوم الأول للامتحانات