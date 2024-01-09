شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الباكستانى: حجم التجارة مع مصر 400 مليون دولار ونطمح لـ4 مليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جوهر إعجاز وزير التجاره والصناعة والإنتاج في باكستان، إن باكستان تمثل فرصة حقيقه للاستثمار والتجارة البينية لدول العالم الإسلامى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع مصر 400 مليون دولار ونطمح لزيادته إلى 4 مليارات دولار.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة المنعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير بأرض المعارض الدولية، إلي أن التضخم هو أزمة عالمية تمر بها كل دول العالم، والحل في تعزيز العلاقات والشراكات التجارية.

ويشارك في الموتمر أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان إلى القاهرة لإبرام صفقات تجارية محتملة، والذين يمثلون ء أكثر من 20 قطاعًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، يأتي أيضًا إلى القاهرة أكثر من 150 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال من باكستان.

ويقدم المعرض فرصاً لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك. كما أنه يوفر فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونجحت حكومة باكستان في إطار سياسة "انظر إلى أفريقيا" في تنظيم فعاليات مماثلة في جوهانسبرغ ولاغوس ونيروبي في الأعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي، مما أدى إلى تحقيق فوائد تجارية كبرى، وبموجب هذه السياسة، تهدف حكومة باكستان إلى إيجاد أسواق بديلة لسلعها وتعزيز العلاقات بين الحكومات وبين الشركات مع دول المنطقة الأفريقية.