شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات مهمة لا يمكن إغفالها للحصول على ترخيص نقل المخلفات الخطرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العمل فى مجال نقل المخلفات وخاصة المخلفات الخطرة يحتاج الأمر إلى عدد من الموافقات وتقديم بعض المستندات حيث إنه يحظر تداولها إلا من خلال بعض الإجراءات على رأسها الإجراءات المرتبطة بالحصول على تراخيص نقل المخلفات الخطرة، والاشتراطات الخاصة والرسوم، التى يتم دفعها للعمل فى عملية نقل المخلفات الخطرة سواء داخل المحافظة أو من محافظة لأخرى أو بين المحافظات بشكل عام.

حددت وزارة البيئة بعض المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الخاصة بنشاط نقل المخلفات الخطرة، حيث لابد من تقديم صور من الرخص وبيانات المركبات التي تمتلكها المنشأة، وموافقة جهاز شئون البيئة، للشركة مالكةالنشاط، من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع ضرورة تقديم ترخيص الموقع المقام عليه النشاط من المحافظة المختصة (نشاط المعالجة/ التخلص النهائى، والسجل التجاري للشركة مالكة المشروع، والبطاقة الضريبية للشركة مالكة المشروع.

واوضحت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى انه ضمن خطة الوزارة لتطبيق قانون تنظيم وإدارة المخلفات التى يشرف عليها جهاز المخلفات الصلبة،و النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات ، أن الرسوم التى يتم دفعها للعمل فى عملية نقل المخلفات الخطرة سواء داخل المحافظة أو من محافظة لأخرى، تتراوح قيمتها من 20 إلى 60 ألف طبقا للمنطقة التى يتم النقل منها أو اليها.

وأكدت وزارة البيئة انه من بين الاشتراطات الخاصة باصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة، يمكن للموافقة على نشاط نقل المخلفات الخطرة للشركات والمنشآت أيضا التي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي.