شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ممشى سياحى بطريق المنصورية من الدائرى الجنوبى حتى مدخل أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة تفاصيل مشروع إنشاء ممشى سياحي بطريق المنصورية، وذلك بدءًا من الدائري الجنوبي حتى مدخل أهرامات الجيزة بطول 2كم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير.

وقالت المحافظة في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، إنها انتهت بالتنسيق مع عدد من الجهات الأخرى من أعمال تغطية ترعة المنصورية بداية من كوبري عز حتى الطريق الدائري، لافتة إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال من منزل الطريق الدائري حتى حدود مركز ومدينة أبو النمرس.

وأوضحت المحافظة تفاصيل مشروع تطوير قطاع الترعة بدءًا من منطة كوبري عز حتى الطريق الدائري الجنوبي بعد تغطيته، مشيرة إلى أن المنطقة كانت تشوه المظهر العام قبل أعمال التغطية، حيث كانت مأوى للقمامة ومخلفات الرتش والحيوانات النافقة، ويمتد على جانبيها تعديات للمحال وقاعات الأفراح.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن طريق المنصورية يشهد مشروع تطوير كبير ينفذ على أكثر من مرحلة، المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، تم خلالهما إنشاء ممشى المنصورية السياحي الممتد من شارع الهرم وحتى كوبري عز، والمرحلة الثانية، والتي تمتد من شارع الهرم حتى نطاق كوق غطاطي ثم مركز ومدينة كرداسة تم تنفيذها العام المنقضي، أما القطاع الثالث والجاري تنفيذه الآن يمتد من كوبري عز حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول حوالي 2كم وعرض حوالي 15م، وهو حجم أعمال التطوير التي سيتم تنفيذها أعلى القطاع المغطى بالترعة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم الانتهاء من أعمال تغطية الترعة في المسار الثالث بالكامل، وبدأت في إنشاء ممشى سياحي من أعلى القطاعات المغطاة من الترعة، لافتة إلى أنه سيتم مراعاة إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس، وذلك نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع، كما سيتم مراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضارى اللائق، بالإضافة إلى إنشاء بارتشينات خدمية عبارة عن محال وبازارات سياحية، فضلًا عن إنشاء وإدخال المرافق بالممشى الجديد من المياه والصرف الصحى وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء، وإنشاء أرصفة مشاة للتسهيل على المواطنين وشبكة إنارة ذات طراز جمالي، بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة الطريق المروري سواءً للقادم من الطريق الدائري الجنوبي أو المتجه إلى الطريق الدائري الجنوبي.