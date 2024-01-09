تعرف على أبرز ملامح قانون تطوير الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد حوار مجتمعى كبير يشارك فيه كافة المهتمين بالعملية التعليمية من معلمين وخبراء وأولياء أمور بجانب وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وذلك لتطوير نظام الثانوية العامة من خلال قانون جديد.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة والتى ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمي، وتعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات، بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضحت الوزارة، أن هناك حرص على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالى للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير، وأيضا المناهج الدراسية، مشددة على أن هناك لجان تعمل حاليا على دراسة وضع المناهج فى المرحلة الثانوية والأطر المختلفة للدراسة بالمرحلة الثانوية فى كثير من الدول.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع تطوير الثانوية العامة سوف يتيح للطالب دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بالدرجة الفعلية، لكن سيتم وضع آليات دقيقة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى شروط ومعايير يجب أن تتوافر ليستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا الخميس الماضى، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

وناقش الاجتماع الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر، حيث يأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

ويذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن "بُعبُع" الثانوية العامة سوف يختفى، متابعا: "سيكون هناك مشروع قانون لهذا الأمر، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى بشكل مستفيض، خاصة وأنه سيكون من المشروعات الهامة التى تخص قطاع عريض من الشعب المصرى، ومن ثم لابد من حوار مجتمعى لمشروع القانون المرتقب الذى سيقضى على "بعبع" الثانوية العامة".

وتابع حجازى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "رئيس الجمهورية وجه بضرورة عدم مفاجاة المواطنين بشأن مشروع القانون المرتقب، ولهذا سيتم طرحه للحوار المجتمعى، وهذا الكلام لا ينطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام، حتى لا يحدث لغط فى الأمر".