شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة للإسعاف حال الإبلاغ عن الحوادث.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المعلومات التى يجب إعطائها للإسعاف عند الإبلاغ عن حادث والتى تتمثل فى :-

١- تقديم إسمك ورقم هاتفك بوضوح

٢- تحديد عنوان ومكان الحادث بوضوح ودقة

٣- تحديد طريق الوصول الأسهل لمكان الحادث

٤- وصف ما يحدث وما يحدث في مكان الحادث

٥- تحديد عدد الضحايا وحالتهم بصورة تقريبية

٦- ذكر المخاطر المتوقعة في أو حول مكان الحادث

٧- تحديد الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الحادث إن أمكن

٨- عدم قطع الاتصال قبل أن يطلب منك مسؤول خدمة الإسعاف ذلك

ويمكن طلب الإسعاف من جميع أنحاء مصر وعن طريق الخط الساخن (123) وذلك بشكل مجاني

وكانت أعلنت هيئة الإسعاف أنها هيئة حكومية غير هادفة للربح، وتجسيد حي لمبدأ دستوري هام وهو حق المواطن في العلاج بشكل لائق.