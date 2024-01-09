شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: 271 مرشحا لانتخابات التجديد النصفى فى أول أيام الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، ترشح (271) مرشحًا لانتخابات التجديد النصفى، خلال اليوم الأول من فتح باب الترشح، على مقاعد النقابة العامة أو النقابات الفرعية، إذ تقدم 109 مرشحين للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و162 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، ومن المقرر أن تواصل النقابة تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

وأشارت إلى تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بالنقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، التي تشهد تلقي الطلبات طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، مشيرة إلى انتظام سير عملية التقديم حيث تباشر اللجنة المختصة تلقي طلبات وأوراق المرشحين في النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث تم وضع آلية عمل متكاملة لمنظومة إجراءات التسجيل والتقديم للترشح عبر شبكة إلكترونية متطورة وموحدة، تجمع وتربط بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومن ثم تتوفر قاعدة بيانات شاملة لكل النقابات، كما يتسنى المتابعة اللحظية لعملية التقديم للترشح على كافة المستويات والأعداد.

ومن المقرر أن يتم فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومى الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في شهر فبراير المقبل.

وأكد المهندس محمود حامد عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، وجود متابعة دقيقة لانتظام سير الاجراءات، وتذليل أى عقبات طارئة، وتقديم كل التيسيرات اللازمة للمهندسين، فضلا عن الحرص على سير الاجراءات بشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من كل المتقدمين وراغبي الترشح.