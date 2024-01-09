شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: إجادة لغة أجنبية ثانية شرطا للتخرج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة وافق على اتخاذ قرارا يشترط اجادة الطلاب لغة أجنبية ثانية كشرط للتخرج بحيث يكون إجادة اللغة الثانية كتابة والتحدث معًا.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية افتتاح نادى الجامعة، أن الجامعة تدرس آليات تطبيق القرار على أن يتم تنفيذه بداية من العام الدراسى المقبل على مستوى جميع كليات الجامعة.

وذكر رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة عقدت عدد من برتوكولات التعاون بشأن توفير كورسات للغة من خلال مركز اللغات والترجمة بالجامعة مع معهد اللغات القوات المسلحة لتدريب الطلاب وتأهيلهم مؤكدا أن ذلك يساهم بشكل كبير فى فى توفير التوظيف للطلاب