شكرا لقرائتكم خبر عن استمارة الثانوية العامة 2024.. بدء تسجيلها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من الطلاب عن استمارة الثانوية العامة 2024، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، الأسبوع المقبل.

- تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية اعتباراً مـن يوم الأحد الموافق 14 يناير الجارى بإتاحة التسجيل على الموقع الإلكترونى.

_ يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد 14 يناير الجارى وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها، كما أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 22 فبراير المقبل.

- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل.

- آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

- التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدى الطالب يجب امتحانه فيها وهي كالآتي :





أولا : بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية:اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، التاريخ ، الجغرافيا ،علم النفس والاجتماع ، الفلسفة والمنطق ، التربية الدينية ، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء .





ثانيا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( العلوم ):اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الأحياء ،الجيولوجيا والعلوم البيئية ، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء . ثالثاً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات ) :اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولي ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ،الرياضيات البحثة ، الرياضيات التطبيقية ، التربية الدينية ، التربية الوطنية ،الاقتصاد والإحصاء .