شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تعقد ندوة بعنوان "الأمية والزيادة السكانية وسبل المواجهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعقد الخميس القادم الموافق 11 يناير 2024 الساعة الخامسة مساءً بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة النهري بشارع أبو الفدا بالزمالك ندوة بعنوان "الأمية والزيادة السكانية وسبل المواجهة في الجمهورية الجديدة". وذلك في إطار تنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية برعاية جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع نادي مستشاري قضايا الدولة بإشراف المستشار خالد زين الدين نائب رئيس الهيئة رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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