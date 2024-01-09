شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" ينجح فى تسجيل دواء جديد لدعم الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المركز القومى للبحوث فى تسجيل منتج جديد باسم المركز وهـو" Astaxanthin-NRC" بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم: 8444/2024 بتاريخ 3 يناير 2024.

ويتميز هذا الدواء بأنه مضاد للأكسدة ولا يحتوى على أى مواد لها تأثير دوائى معالج، وهو إحدى المكملات الغذائية الجديدة التى تدعم صحة الجهاز المناعى.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أكد على أهمية القوافل الطبية التى يقوم بها المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث على الدور الذى يقوم به المركز تجاه المجتمع فى حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موضحًا أن هذه القافلة جاءت برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز.