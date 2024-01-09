شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إجراء مليون و251 ألف مسح ضمن مبادرة المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في جميع محافظات الجمهورية قامت بإجراء مليون و251 ألف و509 مسح حتى الأن.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، تم إنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية للمبادرة وربطها بقواعد بيانات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لـ 100% من وحدات الفحص المتخصصة لتقديم الخدمة.

ولفتت وزاوة الصحة، إلى تدريب 100% من أطباء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع أعضاء اللجنة العلمية، فضلاً عن تدريب كافة العاملين بالمبادرة، مضيفة: إن الفئات المستهدفة من مبادرة فحص المقبلين على الزواج هم المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر.

وتابعت، "يمكن عمل تحاليل ما قبل الزواج فى المراكز الصحية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يمكن استلام نتائج الفحوص الطبية للمقبلين على الزواجخلال 14 يوم من اجراء التحاليل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن استلام النتائج يكون بشكل سرى وأيضا كافة المناقشات تتم بشكل سرى.