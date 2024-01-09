شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: السوق لا يحتاج التعليم التجارى وندرس تحويله للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الراز ق لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفنـي بشـأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطة التوسـع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة وأن القـائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأشار إلى أن هناك مليون طالب في التعليم التجاري، موضحا أنه بشأن تحسين جودة التعليم الفني، تم إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني ETQAAN، كما تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة لدعم وتحسين الجودة بمدارس التعليم الفني بالوزارة CEQAT، كما تم إنشاء وحدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية TERO، كما تم اعتماد 1300مدرسة فنية و 120 برنامج تعليم فنى من قبل هيئة اتقان بحلول 2030التعليم التجاري يتم التحويل فيها سوق العمل لا يحتاج يتحول إلي الذكاء الاصطناعي