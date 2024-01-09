شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى الحرارة غدا 4 درجات وأمطار تمتد للقاهرة والصغرى 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أيضا طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع أيضا غدا أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية واقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة.

ويشهد غدا نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس ، والبحر المتوسط: مضطرب ارتفاع الموج (2.5 3.5 متر)، و البحر الأحمر: خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.