شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اختفاء بعبع الثانوية العامة قريبا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن "بُعبُع" الثانوية العامة سوف يختفى.

وقال: "سيكون هناك مشروع قانون لهذا الأمر، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى بشكل مستفيض، خاصة وأنه سيكون من المشروعات الهامة التى تخص قطاع عريض من الشعب المصرى، ومن ثم لابد من حوار مجتمعى لمشروع القانون المرتقب الذى سيقضى على "بعبع" الثانوية العامة".

وتابع حجازى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "رئيس الجمهورية وجه بضرورة عدم مفاجاة المواطنين بشأن مشروع القانون المرتقب، ولهذا سيتم طرحه للحوار المجتمعى، وهذا الكلام لا ينطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام، حتى لا يحدث لغط فى الأمر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا مركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.