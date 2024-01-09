شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة استخبارات إسرائيلية في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها أسقطت طائرة استخبارات إسرائيلية في سماء خان يونس.

وقالت ناطق باسم الفصائل في كلمة صوتية اليوم الثلاثاء: "لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل، وأجهزنا على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة".

وأضافت الفصائل: "نقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب".

وقد أ علنت حكومة الحرب الإسرائيلية، أنه ستبدأ العودة التدريجية إلى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت إن بعض سكان التجمعات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة التي تم إخلاؤها في الخليج 365 من أكتوبر الماضي، سيتمكنون من العودة في المستقبل القريب مع تقدم العمليات العسكرية.