شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى العلوم والمهارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، والتي انطلقت أمس الثلاثاء وفقًا للجداول الامتحانية التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

ووفقًا لجداول الامتحانات يؤدي طلاب الرابع والخامس الابتدائي اليوم الأربعاء امتحانهم في مادتي العلوم والمهارات المهنية، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي في أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة.‏

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز برصد أية مخالفات أو إشغالات الباعة الجائلين أو مخلفات بمحيط المدارس ورفعها فورًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.