شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة تكرم 60 عضوة تقديرا لدورهن فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، تكريم 60 سيدة من عضوات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، تقديراً لدورهن الوطني المتميز في الانتخابات الرئاسية، لمساهمتهن بفاعلية فى حشد العمال والفلاحين وأسرهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح مرسال، أن التكريم عبارة عن رحلة جماعية ترفيهية لزيارة مدينة أسوان في ضيافة فرع النقابة العامة للزراعة بالمحافظة وزيارة المعالم التاريخية والمشروعات التنموية العمالقة.

وكان قد قال المهندس عيد مرسال، إنه بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، فإن اتحاد العمال يجدد العهد ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: أن عمال مصر انتفضوا فى الانتخابات الرئاسية من أسوان للإسكندرية، وشاركوا من كل القرى والنجوع والمدن، لدعم الرئيس.

وأضاف مرسال: كان هناك غرفة عمليات تتابع على مدار الـ24 ساعة مشاركة العمال فى الانتخابات، وتجرى حصر يومى بالمشاركات، ولأول مرة فى تاريخ اتحاد العمال أن يقف الاتحاد ويشارك بهذا الشكل فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لأننا وجدنا فى الرئيس قائد حمى البلاد من مخاطر وحافظ على استقرارها، وينتظر منه العمال أيضا الكثير خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وأشار أمين اتحاد العمال، إلى أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية؛ وأهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة؛ كما تعكس إيمان المصريين بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.