شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا بسبب السلالة الجديدة JN.1 والعطلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن تجمعات العطلات والسلالة الجديدة أدت إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى في جنيف اليوم الأربعاء، لقد أدت تجمعات الأعياد وانتشار السلالة الأبرز عالميا إلى زيادة انتقال كورونا الشهر الماضي.

أضاف رئيس وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن تجمعات العطلات وانتشار السلالة الأبرز على مستوى العالم أدت إلى زيادة انتقال فيروس كورونا الشهر الماضي.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10000 حالة وفاة في ديسمبر، فى حين قفزت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر بنسبة 42% فى ما يقرب من 50 دولة - معظمها في أوروبا والأمريكتين - التى شاركت مثل هذه المعلومات حول الاتجاه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للصحفيين من مقرها في جنيف: "على الرغم من أن 10 آلاف حالة وفاة شهريا أقل بكثير من ذروة الوباء، فإن هذا المستوى من الوفيات التى يمكن الوقاية منها غير مقبول".

وقال إنه "من المؤكد" أن الحالات آخذة فى الارتفاع فى أماكن أخرى لم يتم الإبلاغ عنها، داعيا الحكومات إلى مواصلة المراقبة وتوفير الوصول المستمر إلى العلاجات واللقاحات.

وقال تيدروس إن نسخة متغير JN.1 أصبحت الآن الأكثر بروزا في العالم، إنه متغير من نوع أوميكرون، لذلك يجب أن توفر اللقاحات الحالية بعض الحماية.

أشارت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لكورونا فى منظمة الصحة العالمية، إلى زيادة فى أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم بسبب الفيروس التاجي ولكن أيضًا الأنفلونزا وفيروسات الأنف والالتهاب الرئوى، مضيفة: "نتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات فى شهر يناير خلال أشهر الشتاء فى نصف الكرة الشمالي، مع الإشارة إلى زيادات في حالات كورونا في نصف الكرة الجنوبي، حيث يحل الصيف الآن".

وأشار إلى أنه في حين أن نوبات السعال والاستنشاق والحمى والتعب في الشتاء ليست بالأمر الجديد، قال فان كيرخوف هذا العام على وجه الخصوص، "إننا نشهد تداولًا مشتركًا للعديد من الأنواع المختلفة من مسببات الأمراض".

ويوصى مسؤولو منظمة الصحة العالمية الناس بتلقي التطعيم عندما يكون ذلك ممكنا، وارتداء الأقنعة، والتأكد من أن المناطق الداخلية جيدة التهوية.

وقال الدكتور مايكل رايان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: "قد لا تمنع اللقاحات إصابتك بالعدوى، لكنها بالتأكيد تقلل بشكل كبير من فرص دخولك إلى المستشفى أو الوفاة."