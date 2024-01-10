شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز غدا من 9 مساء لمدة 8 ساعات للصيانة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين قد أعلنت عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) وفترات وصول من 29 فبراير حتى 15 مارس 2024 و / أو وصول من 16 مارس إلى 31 مارس 2024 و بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 13 يناير 2024.
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