شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز غدا من 9 مساء لمدة 8 ساعات للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدى المدعم، تعلن الوزارة عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات بداية من يوم الخميس الموافق 11/1/2024 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجراً، وهى فترة عدم الصرف للمواطنين، على أن يتم العودة إلى العمل بشكل طبيعى كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين قد أعلنت عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) وفترات وصول من 29 فبراير حتى 15 مارس 2024 و / أو وصول من 16 مارس إلى 31 مارس 2024 و بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 13 يناير 2024.