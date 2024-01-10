شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار متوسطة على الإسكندرية فى نوة الفيضة الكبرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على استعدادها لمواجهة نوة الفيضة الكبرى فى يومها الثانى ، حيث من المتوقع ان يستمر سقوط الأمطار غدا الخميس، على محافظة الأسكندرية،وتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها الى 50-70 كم/س مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس و يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

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