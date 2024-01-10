شكرا لقرائتكم خبر عن "سفاحو القرن".. إسرائيل أمام "العدل الدولية".. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "سفاحو القرن".. إسرائيل أمام «العدل الدولية» اليوم.. العالم يترقب أول جلسة لإدانة الاحتلال على الإبادة الجماعية فى غزة.. تل أبيب تحاكم على ارتكاب «1932» مجزرة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان لـ23400 شهيد و60 ألف مصاب.. والخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية.

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