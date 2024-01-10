شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم التابلت لطلبة المدارس الحكومية فقط وامتحان أولى ثانوى بـ"الخاصة" ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن المدارس ما زالت تقوم بتسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت للعام الدراسى الحالي 2024، مضيفة أن الطالب الذى يحصل على جهاز تابلت ويتم التدريب عليه سوف يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا وفى حالة عدم التدريب عليه سوف يؤدى الامتحان ورقيا في المدارس ولكن امتحان الترم الثانى سيعقد إلكترونيا لأنه في هذا التوقيت سيكون جميع الطلاب قد حصلوا على تدريبات لأجهزة التابلت.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب الذى لم يحصل على جهاز تابلت سوف يؤدى الامتحان ورقيا بنفس مواصفة الامتحان الإلكترونى.

فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لليوم السابع"، أن تسليم الأجهزة يتم لطلاب المدارس الحكومية فقط، بسبب أن عدد الأجهزة قليل ومن ثم الأولوية لطلاب المدارس الحكومية فقط، مشددة على أنه لن يتم تسليم الجهاز لطلاب المدارس الخاصة، قائلة: من يرغب من أولياء الأمور في شراء جهاز تابلت لأبنه سيكون على حساب ولى الأمر بشكل كامل، أما طلاب المدارس الحكومية فلن يتم تكليف الطالب إلا مبلغ التأمين على التابلت وهو 105 جنيهات فقط.

وشددت المصادر على أن الوزارة لن تتحمل سعر جهاز التابلت لطلاب المدارس الخاصة، قائلة: من يرغب في الحصول على جهاز يقوم بشرائه على حسابه، مؤكدة أن عدم إقتناء الطالب لجهاز التابلت لن يسبب له أي مشكلة سواء في الدراسة أو التقييم، حيث أن الطالب يستطيع أن يتابع المحتوى الرقمى بالنسبة للموضوعات والمقررات الدراسية باستخدام جهاز المحمول أو جهاز كمبيوتر أو لاب توب في المنزل كما أن المدارس الخاصة مجهزة بالبنية التكنولوجية التي تمكن أعضاء هيئة التدريس من استخدامها في الشرح، مشددة على أنه بالنسبة للتقييم أو الامتحانات تعقد للطالب ورقيا وليس إلكترونيا ومن ثم لن يضار أي طالب من عدم استلامه التابلت.

وأوضحت المصادر، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد على مستوى الإدارات التعليمية، مشددة على أنها سنوات نقل عادية يتم تقييم الطلاب إلكترونيا وورقيا بواقع أسئلة تمثل 85% على التابلت لمن لديهم أجهزة و15% مقالى، مؤكدة أن التقييم هدفه هو قياس نواتج التعلم والتحصيل الدراسى القائم على نقل الطلاب من الحفظ إلى الفهم والتحليل والتطبيق .

وأشارت إلى أن التابلت جزء من تطوير المنظومة الدراسية والتعليمية بالمرحلة الثانوية ولكن ليس هو الهدف الأساسى، قائلة: الجهاز اللوحى وسيلة وليس غاية في حد ذاته لأن الطالب يستطيع الوصول إلى المحتوى الرقمى بأى طريقة ومن ثم الهدف الأكبر هو التعلم المستمر الذى يساهم في بناء الشخصية المصرية، قائلة: التابلت هو أداة فقط، مضيفة أن المرحلة الثانوية منذ بدء تطويرها تحولت لمعركة لتحسين مخرجات التعليم وترسيخ أفكار البحث العلمي لدى الطلاب بالإضافة إلى التعلم المتواصل أو المستمر، وإكساب الطلاب مهارات التحول الرقمي من خلال بنوك الأسئلة والمعلومات والمعرفة وكل هذه الأدوات موجودة على موقع الوزارة.

وذكرت المصادر أن منظومة التابلت كجهاز يكلف الوزارة مبالغ ضخمة خاصة في ظل التضخم الحالى، مشددة على أن فكرة رد الطالب التابلت للوزارة بعد انتهاء مرحلة الدراسة بالثانوية العامة سوف يتم مناقشتها ولكن في الأغلب يكون الجهاز بعد انتهاء دراسة الطالب بالمرحلة الثانوية غير صالح للاستخدام مرة أخرى.