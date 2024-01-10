شكرا لقرائتكم خبر عن سفاح الجيزة مدافعا عن نفسه فى قضية "فتاة الإسكندرية": "أزاي أقتل واحدة شغالة عندي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات ستشهد الدائرة "د"، بمحكمة النقض، غدا الخميس، نظر طعن قذافي فراج، المعروف بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه في واقعة قتل "ياسمين"، فتاة الإسكندرية.

بعد إحالة المتهم للجنايات، نظرت في يوم 6 مارس 2021، محكمة جنايات الإسكندرية القضية وظهر "المجرم"، في حالة من الهدوء داخل قفص الاتهام، وتعمد إعطاء ظهره للحضور.

حياة السفاح طبقا لرواية جيرانه ومخالطيه كانت هادئة ولديه تحكم كبير في ردود أفعاله، فظهر بها أمام المحكمة، وكان يتحدث بهدوء وكأنه طفل وديع، وخلال نظر الجلسة سألته المحكمة عن التهم المنسوبة إليه ليرد قائلا: "انا مقتلتهاش خطبها اللي قتلها.. ازي اقتل واحدة شغالة عندي واسرقها".

وخلال أولى الجلسات أحالت المحكمة المتهم للمفتي فالجريمة ثابته في حقه ثبوت اليقين، فخطط ودبر في هدوء لارتكاب جريمته الشيطانية، التي شهدها شارع وهران بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، بعد تخطيط وتدبير المتهم لقتل المجني عليها ودفنها في أرضية المخزن.