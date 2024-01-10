شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 60% من السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يناير حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وانه تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر يناير 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض" بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.