شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية الأمريكية لـ"القاهرة الإخبارية": نرفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت قناة القاهرة الإخبارية، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ولبرج، للتعليق على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على القاهرة الإخبارية: " لدينا أولوية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا لتقليص أي مساحة من غزة، والولايات المتحدة تعتبر كل شبر في القطاع أرضا فلسطينية".

وأضاف: " نرفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، ونرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من القطاع".