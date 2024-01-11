مواعيد تسجيل وتسليم الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023/2024

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات بشأن مواعيد تسجيل وتسليم الإستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023/2024، حيث يتم إتاحة تسجيل الطلاب على الموقع الإلكترونى للوزارة يوم الأحد الموافق 14/1/2024 وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التالى:

- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11/2/2024

- آخر موعد لتسجيل الإستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22/2/2024

- آخر موعد لتسليم طلاب الانتظام الإستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29/2/2024

- آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الإستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 4/4/2024

- لن يتم قبول استمارة لأى طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.