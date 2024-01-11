شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 11/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 53: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:35 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 م
موعد صلاة العصر 2:56 م
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:48 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 2:46 م
وقت صلاة المغرب 5:06 م
وقت صلاة العشاء 6:25 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 57: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:35 م
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