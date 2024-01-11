شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنتهى من إنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة النقل من تنفيذ محور (الزقازيق - السنبلاوين) والذى يبلغ طوله 38 كيلو مترا بعرض 27 مترا، ويتضمن ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 67 عملا صناعيا (24 كوبري، و 39 نفق، و4 برابخ).

وتتمثل أهمية الطريق فى ربط محافظتي الشرقية والدقهلية بمحور حر مما يسهل الوصول إلي دمياط والطريق الدولي الساحلي، وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين محافظات الدلتا، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولى الساحلى وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وفى السياق نفسه، لفت الوزير إلى أهمية نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد الذي يساهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مرورى هام وكذا المساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية.