شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة ترصد تاريخ السد العالى فى الذكرى الـ 64 لبناء رمز الإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” ألبوم صور للسد العالى فى الوقت الحالى، بالتزامن مع وضع حجر الأساس لمشروع مصر القومى، فى مثل هذا اليوم 9 يناير 1960، بواسطة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويمثل السد العالى ملحمة شعب تفوق على نفسه من خلال إرادة صلبة استطاعت أن تبنى سد هو الأعظم فى القرن العشرين والحادى والعشرين يحمى مصر من فترات الفيضانات والجفاف المنخفضة ويخزن خلفه أكبر بحيرة صناعية.

ومشروع السد العالى جاء تنفيذه بمبادرة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأعطى إشارة البدء للعمل فى هذا المشروع القومى العملاق الذى يعتبر بمثابة ملحمة وطنية يحتفل بها المصريون كل عام، عندما وضع حجر الأساس له فى التاسع من يناير عام 1960 حيث بناه المصريون بعرقهم وجهدهم، ليكون رمزا للإرادة الوطنية، وبعد 4 سنوات تم الانتهاء من بنائه، وتم تغيير مجرى نهر النيل للسد العالى، ثم تم افتتاحه فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 15 يناير 1971.



معدات السد العالى



متحف معدات السد العالى



لوحات زهرة اللوتس رمز الصداقة المصرية الروسية



فوق السد_1



صورة نادرة لبعض بناة السد



صورة قديمة لأنفاق السد



رمز الصدقة من أعلى



رمز الصداقة



رمز الصداقة المصرية الروسية



جسم السد



جسم السد العالى



توربينات



ترسانة العمل



المعدات



بحيرة ناصر



السد العالى



الرمز فى السد العالى



المعدات التى شاركت فى بناء السد



السياح الأجانب بالسد العالى