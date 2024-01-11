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20 صورة ترصد تاريخ السد العالى فى الذكرى الـ 64 لبناء رمز الإرادة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” ألبوم صور للسد العالى فى الوقت الحالى، بالتزامن مع وضع حجر الأساس لمشروع مصر القومى، فى مثل هذا اليوم 9 يناير 1960، بواسطة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويمثل السد العالى ملحمة شعب تفوق على نفسه من خلال إرادة صلبة استطاعت أن تبنى سد هو الأعظم فى القرن العشرين والحادى والعشرين يحمى مصر من فترات الفيضانات والجفاف المنخفضة ويخزن خلفه أكبر بحيرة صناعية.

ومشروع السد العالى جاء تنفيذه بمبادرة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأعطى إشارة البدء للعمل فى هذا المشروع القومى العملاق الذى يعتبر بمثابة ملحمة وطنية يحتفل بها المصريون كل عام، عندما وضع حجر الأساس له فى التاسع من يناير عام 1960 حيث بناه المصريون بعرقهم وجهدهم، ليكون رمزا للإرادة الوطنية، وبعد 4 سنوات تم الانتهاء من بنائه، وتم تغيير مجرى نهر النيل للسد العالى، ثم تم افتتاحه فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 15 يناير 1971.

 

معدات السد_1
معدات السد العالى

 

متحف معدات السد العالى
متحف معدات السد العالى

 

لوحات زهرة اللوتس رمز الصداقة المصرية الروسية
لوحات زهرة اللوتس رمز الصداقة المصرية الروسية

 

فوق السد_1
فوق السد_1

 

صورة نادرة لبعض بناة السد
صورة نادرة لبعض بناة السد

 

صورة قديمة لأنفاق السد
صورة قديمة لأنفاق السد

 

رمز الصدقة من أعلى
رمز الصدقة من أعلى

 

رمز الصداقة
رمز الصداقة

 

رمز الصداقة المصرية الروسية
رمز الصداقة المصرية الروسية

 

جسم السد
جسم السد

 

جسم السد العالى
جسم السد العالى

 

توربينات
توربينات

 

ترسانة العمل
ترسانة العمل

 

المعدات
المعدات

 

بحيرة ناصر
بحيرة ناصر

 

السد العالى
السد العالى

 

الرمز فى السد العالى
الرمز فى السد العالى

 

المعدات التى شاركت فى بناء السد
المعدات التى شاركت فى بناء السد

 

السياح الأجانب بالسد العالى
السياح الأجانب بالسد العالى

 

أحد العاملين فى لاسد يشرح مراحل بنائه
أحد العاملين فى السد يشرح مراحل بنائه

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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