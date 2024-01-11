شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية.. قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالى، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى، حتى يتمكن الطلاب من التعرف على الجامعات المعتمدة وتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية التى تزعم منح الطلاب شهادات معتمدة. وتضم قائمة الجامعات الأهلية (20) جامعة أهلية.. وهي على النحو التالي: 1. جامعة الملك سلمان الدولية. 2. جامعة العلمين الدولية. 3. جامعة الجلالة. 4. جامعة المنصورة الجديدة. 5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية. 6. جامعة النيل الأهلية. 7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر. 8. جامعة مصر للمعلوماتية. 9. جامعة حلوان الأهلية. 10. جامعة المنصورة الأهلية. 11. جامعة بنها الأهلية. 12. جامعة المنوفية الأهلية. 13. جامعة بني سويف الأهلية. 14. جامعة أسيوط الأهلية. 15. جامعة جنوب الوادي الأهلية. 16. جامعة المنيا الأهلية. 17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية. 18. جامعة الإسكندرية الأهلية. 19. جامعة الزقازيق الأهلية. 20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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